Le parc Beaumont se refait une santé

Pau, France

Le théâtre de verdure a été rénové dans l'esprit Art déco. 90 % des gradins ont été remplacés et il y a 100 places assises supplémentaires, soient 1200 au total. Entre les sièges, une sorte de moquette noire doit laisser passer l'herbe tout en évitant de l'abîmer bien que pour le moment, le gazon a eu du mal à pousser suite à la canicule, mais les jardiniers sont confiants. Les fleurs ne sont pas toutes au rendez-vous sur les allées nouvellement tracées. Les nénuphars en revanche sont nombreux dans le jardin Pyrénées.

Du gazon devrait pousser entre les bancs de pierre. © Radio France - Maud Calvès

Une île flottante

Sur l'étang, un radeau végétalisé flotte et accueille déjà de nombreux oiseaux. Les palmiers et certains arbres qui cachaient la vue sur les Pyrénées ont été déracinés ou coupés. Et une très belle aire de jeux a été installée sur les anciens terrains de tennis avec 3 toboggans, des cabanes et des parcours. Coût total de ces travaux : près de 800 000 euros dont 360 000 pour rénover le théâtre de verdure.