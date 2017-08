Le Parc de l'Auxois, conservateur d'espèces menacées

Au zoo de Beauval, dans le Loir-et-Cher, on attend la naissance imminente de pandas jumeaux. En dehors de la Chine, seuls 19 parcs zoologiques dans le monde possèdent des pandas. En Côte-d'Or, le Parc de l'Auxois n'a pas cet honneur, mais il héberge d'autres espèces rares. Dont des lémuriens.

C'est l'heure du goûter pour les lémuriens installés sur de grands îlots qu'inspecte Geoffrey Delahaye, chef animalier du Parc de l'Auxois à Arnay-sous-Vitteaux. Les primates s’emparent des morceaux de fruits que leur lance un soigneur, sous le regard amusé des visiteurs.

Les lémuriens, primates endémiques de Madagascar, voient leur population diminuer de façon inquiétante au fur et à mesure que la déforestation progresse. Dans ce contexte, le zoo côte-d'orien joue un rôle de conservatoire de l'espèce, avec un programme d'élevage qui fait l'objet d'une gestion très rigoureuse, comme le rappelle Geoffrey Delahaye : « dans tous les parcs européens, des directives nous sont données, et selon l’intérêt génétique des individus, on va soit chercher à obtenir des naissances, soit au contraire stériliser les animaux ou créer des groupes de mâles. »

Des animaux nés en captivité pourront peut-être un jour repeupler les forêts malgaches

Le parc présente cinq espèces de lémuriens sur les 32 que compte Madagascar. Au total une vingtaine d’animaux. Des lémuriens nés en captivité pourront peut-être un jour retourner dans leur pays d'origine, si la déforestation est enrayée. «Malheureusement, on détruit beaucoup leur habitat et c’est pour cela qu’ils sont en danger », regrette Eric Mutter, propriétaire du parc de l’Auxois. « Mais le jour où Madagascar aura changé sa philosophie sur l’exploitation forestière, on pourra renvoyer des animaux là-bas. »

En dehors du programme d’élevage, il existe une autre façon d’agir en faveur des lémuriens. Le parc animalier soutient ainsi depuis quelques années un programme à Madagascar qui implique les populations locales, un point sur lequel insiste Geoffrey Delahaye. «Les personnes dans les pays pauvres, qui braconnent, chassent ou participent à la déforestation, ne le font pas par plaisir, mais pour survivre. Donc tous ces programmes de conservation ont un volet social et humanitaire. Pour sauver les animaux et protéger la nature, il faut passer par une aide humanitaire ».

Le Parc de l'Auxois héberge une vingtaine d’espèces considérées comme menacées dans leur habitat naturel.