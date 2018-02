Le Parc naturel régional des Ardennes, en chiffres, ce sont 91 communes du Nord-Ouest du département et 75 000 habitants répartis sur 116 000 hectares. Ce jeudi, une conférence territoriale est organisée à 17h au centre des congrès des Vieilles Forges, pour dresser le bilan des six premières années d'existence du Parc. Un bilan à mi-parcours puisque le label du ministère de l'Environnement est attribuée pour douze ans.

L'objectif du PNR depuis six ans, est de "préserver un environnement, une qualité de vie et un patrimoine", explique Matthieu Péroz, le directeur de la structure, "Tout en en faisant un attrait, la base d'un développement touristique, forestier ou agricole". Deux buts qu'il juge parfaitement compatible et il cite un exemple concret pour le démontrer : "La semaine dernière, on a signé un projet de 800 000 euros avec RTE, qui doit couper la végétation sous leurs lignes électriques. Et bien grâce à notre aide ils mettront en place des végétaux beaucoup plus adaptés, avec une pousse moins rapide, ce qui leur coûtera moins cher sur le long terme".

"On n'a pas le pouvoir de contraindre, mais on a le devoir de convaincre"

Treize personnes, dont quatre fonctionnaires, travaillent pour le Parc Naturel Régional des Ardennes. Et en six ans, ils ont été consulté pour chacun des projets concernant la zone, que ce soit le circuit automobile de Regniowez, la construction de l'autoroute A304 ou le barreau de raccordement à la nationale 43. "Notre priorité c'est de concilier économie et environnement et _on trouve un compromis dans 97% des cas_", explique Matthieu Péroz.