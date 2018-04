Le Parc Naturel Régional du Luberon aide les communes à économiser l'eau

Par Anne Domece, France Bleu Vaucluse

De plus en plus de collectivités cherchent à réduire leur consommation d'eau, pour des raisons économiques et écologiques. Dans le Luberon, elles peuvent compter sur l'aide du Parc Naturel Régional, qui organise des sessions de formation. Objectif : apprendre à maîtriser la consommation d'eau.