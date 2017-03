Le parking du club de tennis des Trois-Lucs à Marseille transformé en dépotoir

Le parking du club de tennis des Trois-Lucs dans le 12ème arrondissement de Marseille est devenu un véritable dépotoir. Gravats de chantier, vieux matelas, des pneus par dizaines : la situation dure depuis des années mais depuis deux ans elle empire.

Des gravats de chantier, des cuvettes de toilettes, des portes, des pneus usagers, des branchages... impossible de garer sa voiture, ni même d'accéder aux terrains de tennis. Une situation qui dérange les licenciés du club mais aussi les autres sportifs du complexe de l'Avenue Blachère dans le 12ème arrondissement de Marseille.

"C'est parce que les lieux sont loin de la route, un peu cachés et que personne ne surveille que les professionnels ne se gênent pas pour jeter leurs déchets !" explique Eric Bastide, le président du club de tir à l'arc voisin.

On est un peu blasés parce qu'on n'arrive pas à faire cesser cette situation. On demande l'installation d'un portail et que quelqu'un puisse surveiller l'endroit.

Eric Bastide