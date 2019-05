Le Pavillon Bleu va continuer à flotter au-dessus de cinq plages en Corrèze et une en Haute-Vienne

Le palmarès 2019 du label Pavillon Bleu a été dévoilé ce mercredi. En Corrèze et en Haute-Vienne, il distingue les mêmes plans d'eau que l'an dernier, pour la qualité des eaux de baignade, mais aussi les efforts environnementaux des sites.

395 plages et 107 ports de plaisance obtiennent le label le Pavillon Bleu pour cette année 2019 en France. Dans le lot, cinq se trouvent en Corrèze, une en Haute-Vienne et il s'agit là de sites déjà distingués l'an dernier, notamment pour la qualité de leurs eaux de baignade. Les lauréats sont aussi récompensés pour leurs efforts en matière d'éducation à l’environnement, gestion de l’eau, gestion des déchets et environnement général.

Avec un total de 502 sites labellisés, la France est le troisième pays avec le plus grand nombre de Pavillon Bleu derrière l’Espagne (672 sites) et la Grèce (534 sites)La France Pour les élus des communes concernées, ce label est un véritable atout pour le tourisme.

Les lauréats en Corrèze :

Lac de Séchemailles, communes d'Ambrugeat et Meymac

Plage du lac d'Egletons

Plan d’eau de Masseret - Lamongerie

Plage de Neuvic d’Ussel

Plage des Bariousses à Treignac

Les lauréats en Haute-Vienne :