Le Pays de Montbéliard adopte le tri simplifié de tous les emballages

Charles Demouge, président de PMA et Christophe Neumann, directeur régional de Citéo, testent les nouveaux conteneurs

Montbéliard, France

Le Pays de Montbéliard veut donner un coup de fouet au tri des emballages. Ça passe par une simplification des consignes. Désormais, l'ensemble des emballages peut être déposé dans les points de recyclage, sans distinction aucune. Pays de Montbéliard Agglomération dispose de 240 de ces points de recyclage et 1300 conteneurs à travers son territoire.

"Sur le Pays de Montbéliard, plus besoin de se poser la question. Tous les emballages se trient. Pot de yaourt, flacon de shampoing, bouteille de lait, film alimentaire. Tout cela va dans le conteneur jaune. Et derrière, on va leur donner une nouvelle vie en créant de nouvelles matières." explique Christophe Neumann, directeur régional de Citéo, le nouveau nom d'éco emballage.

Le tri simplifié permet une économie annuelle de 700 000€ pour PMA

L'ambition est de réduire le volume des déchets collectés et donc incinérés inutilement. PMA estime à 23 kg la quantité de ces déchets d'emballage qui pourront être directement valorisés. 23 kg sur les 240 kg de déchets produits en moyenne chaque année par un habitant de l'agglomération de Montbéliard.

"23 kg de déchets par an et par habitant, c'est une économie annuelle de 700 000 €, entre le transport et le brûlage, sans compter la valorisation que le recyclage va permettre", détaille Daniel Granjon, vice président de PMA en charge de l'environnement.

Est-ce que cette simplification du tri écarte définitivement tout projet de collecte des déchets recyclés à domicile dans PMA ? "La réflexion se poursuit", explique Daniel Granjon, "Y compris celui d'une collecte différenciée selon les secteurs de l'agglomération". Une collecte en porte-à-porte inclurait les papiers et cartons dont l'agglomération confie actuellement le tri à la communauté Emmaüs pour un prix de 50€ la tonne, contre 150€ la tonne par un traitement classique.

L'agglomération de Montbéliard championne de la qualité du tri, avec un taux d'erreur de seulement 1,3 %

Sans oublier que, selon Citéo, "La qualité du tri est moins bonne dans des bacs collectés à domicile que dans les points d'apport volontaire. Car, justement, le geste est volontaire. Sur le Pays de Montbéliard, le taux d'erreur dans les points de recyclage est de 1,3 %, contre 15 % en général. C'est un résultat extraordinaire", confie Christophe Neumann de Citéo.

Petite présentation du tri simplifié dans le Pays de Montbéliard © Radio France - Christophe Beck

Pour donner un coup de fouet à ce tri, une campagne de communication a été engagée et toute la signalétique a été revue sur les conteneurs.