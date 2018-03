Franche Comté, Grand Est

Alléger le poids de sa poubelle ? C'est l'objectif du dispositif "Témoins foyers, zéro déchet" lancé par le Syndicat intercommunal de collecte et de tri des ordures ménagères de la zone sous vosgienne (Sictom) . Vingt foyers seront accompagnés pendant 6 mois. Objectif : réduire le volume des déchets ménagers des ménages de 14%. L'opération débute en avril 2018, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 31 mars.

Des gestes simples

Les foyers volontaires seront aidés au travers d'ateliers pratiques, pour apprendre par exemple à faire soi-même ses produits ménagers, ou encore pour découvrir le compostage. Un kit sera également distribué aux participants. "On met en avant des gestes simples, qui ne prennent pas beaucoup de temps, qui ne sont pas contraignants" explique Angélique Simart, chargée de projet prévention déchet au Sictom de la zone sous-Vosgienne. Les poubelles des foyers témoins seront pesées à intervalles réguliers pour pouvoir constater, ou non, des améliorations.

Le dispositif "Foyers témoins, zéro déchet" a déjà été testé à Colmar. L'opération est aussi en cours à Mulhouse.

Le Pays sous Vosgien, déjà en avance sur le recyclage

"Le Sictom met déjà en oeuvre un certains nombre de mesures de recyclage depuis plusieurs années" rappelle Alexia Lavallée, directrice de l'organisme de collecte et de tris des ordures ménagères dans la zone sous-vosgienne. Le tri du plastic est déjà plus pointu que dans d'autres zones géographiques. Et une redevance incitative a été mise en place pour encourager les habitants à réduire le volume de déchets dans les poubelles. En clair : moins on remplit ses poubelles, moins on a besoin de les faire collecter, et moins on paie.

"On a quasiment plus rien dans la poubelle" - Alexia Lavallée, directrice du Sictom du pays sous-vosgien

Le Sictom ne compte pas s'arrêter là, et compte mettre en place un système de collecte et de recyclage des biodéchets. Les plats en sauce, ou encore les arêtes de poissons pourraient être compostés ou méthanisés.

De bons résultats

Et les résultats sont au rendez-vous. "Le Pays sous-vosgien fait mieux, en moyenne, que le reste de la France sur le volume de déchets par habitants" tient à souligner Alexia Lavallée.

"Entre 2010 et 2015, le tonnage des ordures ménagères et des recyclables a baissé de 25%" - Angélique Simart, chargée de projet prévention déchet au Sictom de la zone sous-Vosgienne

Tout le monde peut participer à l'opération

Si l'opération "Foyers témoins, zéro déchet" vous intéresse, vous pouvez vous inscrire via un formulaire sur internet, disponible en cliquant sur ce lien , ou bien en vous rendant sur le site web du Sictom sous-vosgien . Vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater. Seule condition pour participer : il faut habiter dans la zone sous vosgienne. Vous retrouvez ci-dessous l'ensemble des communes concernées.

