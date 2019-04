Les allergies aux pollens touchent plus d'un tiers de la France fin avril

C'est le bouleau qui fait tousser les allergiques en cette fin du mois d'avril en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, en Bourgogne et dans le Centre-Val de Loire. Les cyprès sont encore présents dans le sud-est. Un calvaire pour certains qui joue les prolongations à cause des pics de pollution.

Près d'un Français sur quatre souffre d'une allergie respiratoire en 2019 d'après le réseau national de surveillance aérobiologique. Et ils s'en souviennent avec le retour des beaux jours, jours de gloire pour les pollens. Le pic d'allergie au bouleau est atteint en cette fin du mois d'avril dans la Marne, en Meurthe-et-Moselle, dans les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne, et quasiment atteint dans les départements du Nord, de Bourgogne, du Centre, ainsi que le Cantal et la Haute-Savoie. Les cyprès grattent le nez dans le sud-est, les graminées en Corse ou encore le chêne dans le Morbihan.

Des allergies renforcées par les pics de pollution

Dans les grandes villes, les pics de pollution, aux particules fines notamment, renforcent parfois l'allergie et font durer leur période. C'est un cercle vicieux puisque l'on est particulièrement sensible à ce moment-là à cause de la pollution, et donc plus sensibles aux grains de pollens.

Le réseau national de surveillance aérobiologique recommande d'éviter les activités sportives intenses, d'autant plus lors des pics de pollution. Pareil pour le jardinage, la tonte des pelouses, et de baisser les fenêtres lors d'un déplacement en voiture.

Comment faire pour aller mieux ?

Plusieurs solutions existent si vous êtes allergique aux pollens. Chez un allergologue, une désensibilisation est possible. Il s'agit d'une sorte de vaccination où l'on introduit dans l'organisme les allergènes. En pharmacie, des antihistaminiques permettent de lutter contre les symptômes, mais demandez conseil à votre pharmacien et/ou à votre médecin.

D'autres solutions permettent de diminuer les effets des pollens sur la santé. Porter un chapeau et des lunettes de soleils pour limiter l'exposition aux allergènes, se rincer les cheveux le soir pour éviter que le pollens déposés sur les cheveux ne glissent sur l'oreiller. Il faut aussi aérer son logement le matin et le soir, et éviter la piscine et les produits chlorés qui déclenchent les allergies.