Le pic de chaleur attendu mardi ou mercredi dans le Gard

Le nouvel épisode de fortes chaleurs devraient toucher le Gard et la Lozère à partir de dimanche. Le pic des températures est attendu pour mardi ou mercredi avec 40 degrés voire plus à certains endroits. Bonne nouvelle les nuits seront fraîches.

Les bords du Gardon non loin du Pont du Gard seront encore très prisés

Gard, France

Il sera plus court et moins intense. Le nouvel épisode de fortes chaleurs démarrera ce dimanche dans le Gard et la Lozère. Il ne ressemblera en rien à celui de fin juin. Les températures pourraient dépasser les 40 degrés mardi ou mercredi.

"Dès lundi on dépassera les 36 degrés puis 37 ou 38 d'ici mardi ou mercredi" - Roland Mazurie, prévisionniste Météo France

Des nuits fraîches

À la différence de l'épisode caniculaire de fin juin, les nuits seront plus fraîches en début de semaine prochaine. "On prévoit des températures de 20 ou 21 degrés dans la nuit. Ce sont des niveaux qui pourraient nous permettre d'échapper à une vigilance orange dans nos deux départements" souligne Roland Mazurie.

"Pic de chaleur surtout en journée mais pas forcément la nuit" - Roland Mazurie, prévisionniste Météo France

Météo France précise que cet épisode est "normal" en plein mois de juillet pour le sud de la France.