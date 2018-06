La Mongie, Bagnères-de-Bigorre, France

Le Pic du Midi de Bigorre est connu pour son observatoire astronomique et son relais de télévision de 103 mètres de haut. Ouvert au public depuis l'an 2000, les installations ont évolué pour accueillir le public. Les chiffres ci-dessous, présentés sur des écrans à l'entrée de ce site incontournable des Hautes-Pyrénées, impressionnent les visiteurs.

L'observation astronomique au Pic du Midi

On y apprend qu'actuellement 10 coupoles d'observation sont installées dont huit sont en activité. 100 000 images par an sont prises par les quatre instruments de CLIMSO, le coronographe du Pic du midi, un instrument permettant d’observer la couronne du soleil. 3 300 étoiles ont été observées depuis 2006 par Narval, l'instrument installé sur le télescope Bernard Lyot et dédié à l’étude du magnétisme des étoiles. C'est le plus grand télescope sur le sol français avec un diamètre de miroir de 203 cm. Il pèse 60 tonnes.

Le téléscope Bernard Lyot au Pic du Midi © Radio France - FF

Les bâtiments du Pic du Midi

La plateforme qui reçoit les installations de l'observatoire fait 40 mètres de largeur à son maximum et 230 de largeur d'est en ouest. Le bâtiment principal est haut de 28 mètres possède neuf étages (3200 marches), ce qui représente 10 000 m² de plancher. La puissance électrique installée est équivalente à celle de 100 foyers (325 KVA). Le site compte 44 chambres dont 15 pour le public avec une capacité d'hébergement de 60 personnes en haute saison. En cas de blocage hivernal du site, le stock de nourriture est établi pour 300 personnes pendant 7 jours. 386 mètres cube d’eau sont stockés sur le sommet soit 386 000 litres ou 2700 baignoires. 15 mètres cube sont consommés en été et en moyenne 8 mètres cube le reste de l’année. Pour la sécurité du site, 100 extincteurs sont répartis dans les bâtiments.

Le téléphérique du Pic du Midi

Deux tronçons au départ de la Mongie mènent au Pic avec la gare intermédiaire du Taoulet : 4,410 kilomètres pour le trajet en téléphérique dont 1780 m pour le premier tronçon et 2630 m pour le second tronçon. La vitesse maximale est atteinte sur la deuxième partie avec 45 km/h. Les cabines circulent sur des câbles porteurs dont chacun supporte 36 tonnes. Au plus haut, le téléphérique est à 340 mètres du sol.

