Le plage de la Pointe Rouge rouvre à la baignade à Marseille

Par Hélène Fromenty, France Bleu Provence et France Bleu

Vous pouvez désormais profiter du sable et de la mer à la Pointe Rouge. Deux plages marseillaises restent cependant inaccessibles, toujours polluées à cause des orages du début de semaine : Huveaune et Borely.