Aérodrome de Montpellier - Candillargues, Candillargues, France

Au début de l'année 2018, les responsables de l'aéroport de Montpellier recevaient de plus en plus de réclamations de riverains portant sur le bruit, des nuisances sonores générées par l'aviation légère (les écoles ENAC et ESMA) et les aéroclubs. Principalement pointés du doigt, les voltiges, les tours de pistes et l'existence d'avions plus particulièrement bruyants.

L'aéroport a donc pris le problème très au sérieux et élaboré un plan anti-bruit au printemps dernier baptisé "pour une meilleure intégration de l'aviation légère dans l'environnement" avec 10 mesures pour réduire ces nuisances : études de survols, optimisation des trajectoires, aménagement de créneaux journaliers et horaires sur une piste secondaire...

Un premier bilan des actions menées a été dressé en cette fin septembre, et tout le monde semble satisfait : la direction de l'aéroport, les représentants de l'aviation civile, les représentant des mairies, et les habitants eux-mêmes, habitants de Maugui, Lattes et Pérolss. Tous parlent "d'améliorations significatives". Le nombre d'incidents à chuté de 66 % entre l'été 2017 et l'été 2018.

La mobilisation continue avec notamment un soutien financiers aux aéro-clubs pour l'achat d'avions moins bruyants.