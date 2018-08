Tournefeuille, France

Ça en pince pour les écrevisses au plan d'eau de la Ramée,à l'ouest de Toulouse. Les baigneurs ont l'agréable - ou désagréable - surprise de croiser ces petits crustacés dans leur bain ou parfois au beau milieu de la plage.

"Au départ, on croyait que c'était des crabes, explique Corine venue se rafraîchir avec sa famille. Il y a un monsieur qui nous a dit que c'était des écrevisses. On a un peu _peur de se faire pincer_, mais elles sont petites."

"Ça fait deux jours que je ne nage pas. J'ai peur de me faire piquer"

Ce n'est pas la première année que les écrevisses envahissent le plan d'eau. Au contraire, elles sont là depuis les années 90. Pour Olivier Plasseraud, président de la Fédération de pêche de la Haute-Garonne, "c'est la nouvelle fréquentation très importante et la plus grande sensibilité liée à l'ouverture de la baignade qui ont fait que les gens se sont aperçus de son abondance."

"Une espèce originaire de la Louisiane"

Il remarque quand même que l'année 2018 a été propice à son développent. "Il faut savoir que c'est une espèce qui est originaire de la Louisiane, donc du soleil, de l'humidité et de la chaleur. Cette année, elle a eu tous ces éléments."

Surtout que les écrevisses n'ont pas de vrai prédateur dans ce lac à part l'homme peut-être. Car depuis le début de l'été, il n'est pas rare de croiser des pêcheurs essayant de les capturer.

L'occasion de découvrir ce crustacé

Leur présence est aussi l'occasion pour les plus jeunes de découvrir ce crustacé. "On a des petits toulousains qui n'ont pas beaucoup vu la biodiversité d'un lac, explique Marie-Cécile maître-nageuse au plan de Ramée. On en profite. On leurs montre les écrevisses. Ils ne s'approchent pas trop en général."

Mais pour les baigneurs, la présence de ce petit animal est bon signe. Il indique, selon eux, que la qualité des eaux est plutôt bonne.