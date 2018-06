Plus que jamais dans ce secteur durement éprouvé en Juillet dernier la prévention est capitale. De son côté, la Région Sud a baptisé cette année son dispositif dans les massifs forestiers « La Guerre du Feu »

Gordes, France

Bertrand Gaume, le préfet de Vaucluse, s'est fait expliquer ce plan départemental de protection des forêts contre les incendies 2018. Tous les acteurs concernés étaient présents dont les services de l'État très impliqués, ne serait-ce qu'en matière de règlementation, mais aussi le département qui gère le SDIS, le Service départemental d'incendie et de secours, qui va déployer des effectifs en prévention dans tous les massifs à risque parmi les 515 pompiers professionnels et 1.840 pompiers volontaires vauclusiens, sans oublier la logistiques des agents techniques et administratifs du SDIS.

Des pompiers épaulés en cas d'intervention par la gendarmerie. Les gendarmes qui patrouilleront bien sûr cet été, mais sur les pistes forestières, ce sont en plus des groupes de sapeurs pompiers pré-disposés, la présence des patrouilles des Auxiliaires de protection de la forêt méditerranéenne gérés par l'ONF et celles des bénévoles des Comités communaux feux de forêt, toutes les deux avec des camionnettes transportant des citernes d'appoint tandis que la Région a nouvellement baptisée les jeunes qu'elle envoie à la rencontre des promeneurs en "Garde régionale forestière". Ils seront 20 cet été répartis sur neuf sites à la fois touristiques et sensibles du Vaucluse.

Présentation sur la commune de Mirabeau où entre celle-ci et La Bastidonne, plus de 1.200 hectares avaient été ravagés du 24 au 27 juillet l'an dernier lors d’un été très éprouvant dans le département avec des incendies également sur Gordes ou La Motte-d'Aigues.

L'occasion de photos au plus prés de l'action impossibles dans les conditions réelles d'un feu de fôret © Radio France - Jean Michel Le Ray

Les sapeurs-pompiers vauclusiens ont de nouveaux équipements notamment de protection pour la campagne 2018 Copier