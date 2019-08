Le plastique à Aubusson... c'est fini !

Aubusson, France

"C'est une bonne chose quand on voit tous les plastiques qui traînent à droite, à gauche, même si nous, on arrivait encore à les ramasser" raconte André Fialert, président de l'Entente du Football Aubussonnais. Le club de foot, comme toutes les associations de la ville d'Aubusson ne peuvent plus utiliser de plastique jetable depuis le 1er juillet 2019 et l'instauration d'un arrêté municipal.

La décision du maire Michel Moine a déjà été accrochée dans le club-house du club de foot aubussonnais. © Radio France - Bastien Thomas

Il faudra s'adapter

André Fialert avait anticipé la décision du maire Michel Moine. "Il y a deux ans, on a trouvé un sponsor qui nous a fait faire des éco-cups. On savait que l'interdiction des plastiques allait arriver un jour" précise le président du club. Pour le café, c'est la même chose. Fini les gobelets en plastique. "Une entreprise nous fournit en gobelets pour le café. C'est en carton recyclable. Et on attend pour changer les touillettes. En bois sûrement" continue André Fialert.

Le café sera servi dans des gobelets en carton recyclable. © Radio France - Bastien Thomas

"Le pire, c'était les touillettes à café, j'ai horreur de ça, ça traînait de partout. J'ai dit on va le bannir le plus tôt possible. Mais il nous en reste et je ne sais pas ce que l'on va en faire" - André Fialert, président de l'Entente du Football Aubussonnais.

Le maire d'Aubusson, Michel Moine, estime que cet arrêté est bénéfique autant pour la planète que pour les habitants. Puisque "jeter, ce n'est pas quelque chose qui fait que plus rien n'existe après. Réduire les déchets, c'est réduire les coûts du traitement des ordures ménagères. Et forcement, ça se répercute sur le portefeuille du contribuable" explique-t-il.

La mairie d'Aubusson a contacté toutes les associations un mois avant l'entrée en vigueur de l'arrêté pour les préparer. Une campagne de communication a aussi été réalisée. © Radio France - Bastien Thomas

La démarche est plutôt "incitative" reconnaît le maire, mais les associations qui ne jouent pas le jeu pourraient perdre tout simplement l'accès aux locaux municipaux.

La ville d'Aubusson veut défendre l'environnement

La fin du plastique, ce n'est pas le seul projet pour l'environnement à Aubusson. Prochainement, le maire souhaite "faire de la Grande rue, une allée sans mégots où des cendriers seront installés, puisque si un mégot tombe dans une bouche d’égout, il se dirige tout droit dans la Creuse et pollue l'environnement".

La commune d'Aubusson prend de l'avance sur la décision de l'Union Européenne qui a interdit à la vente, dès le 1er janvier 2020, toute la vaisselle en plastique jetable. "Une manière de faire changer les esprits par des gestes simples" explique Michel Moine.