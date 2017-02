Le plus grand centre de soins d'animaux sauvages en France est menacé de fermeture

A Languidic, dans le Morbihan, le centre "Volée de Piafs" pourrait mettre la clé sous la porte à la fin du mois. Il faut impérativement recruter trois salariés pour s'occuper des animaux. Pour cela, le centre demande 50 000 euros de subventions. Pour l'instant, aucune promesse n'a été faite.

130 animaux sont actuellement soignés au centre de Languidic. Mais pour combien de temps encore ? "Volée de Piafs" est sérieusement menacée de fermeture dans les prochaines semaines. Il faut trouver le plus vite possible 50 000 euros pour l'année 2017 ; puis 70 000 euros les années suivantes. Une somme qui doit servir à recruter trois salariés à plein temps, qui seront épaulés par les actuels bénévoles.

Des effectifs trop justes et des moyens financiers insuffisants pour mener correctement l'activité

En attendant de trouver ces sommes, le centre a décidé de ne plus accueillir de nouveaux animaux sauvages, que ce soit des chouettes, des loutres ou des chauves-souris. "On ne peut plus continuer comme ça, nous avons 130 animaux en ce moment sur le site. Cela prend énormément de temps et moi ça m'oblige à ne presque plus travailler comme menuisier. Je ne peux donc plus payer le terrain de neuf hectares dans les prochains mois. Donc là, je me mets en pause du centre, je reprends le travail pour essayer de gagner ma vie" explique Didier Masci, le président de "Volée de Piafs". Mais dans tous les cas, cela ne suffira pas. Il faut trouver 50 000 euros. Pour cela, Didier Masci espère des subventions des collectivités territoriales.

Un ultimatum avant fin février

Dans ces conditions, l'avenir du centre paraît compromis si rien n'est fait rapidement.