Alpes-Maritimes, France

INONDATIONS

A Nice la pénétrante du Paillon est fermée, la circulation à Nice Est est chargée ce Dimanche soir.

En raison de coups de mer, la route du bord de mer (RD 6098) est coupée dans les deux sens de circulation, entre la Siesta (Antibes) et Marina-baie-des-Anges (Villeneuve-Loubet), déviation par la N6007.

Soyez prudents dans sur les routes proches des cours d’eau entre Roquefort et Villeneuve-Loubet, entre Grasse et Vence, entre Valbonne et Sophia, à la Colle sur Loup et à Roquebrune-Cap-Martin.

EBOULEMENTS

Éboulement sur la route juste avant Auron, dans les 2 sens vous êtes nombreux a devoir patienter.

Selon bavera.fr, un éboulement s'est produit en fin de journée 200 mètres après le tunnel de Castillon dans le sens Menton vers Sospel.

La Circulation totalement interrompue, il est conseillé de passer par le Col de Castillon.

A8

Des zones inondées sont signalées par VINCI Autoroutes sur l’A8 avant Mandelieu et au niveau de Villeneuve Loubet.

Actuellement un accident en direction de Cannes, perturbe la circulation sur l’#A8 entre Monaco et Nice l’Ariane.

METEO

Du brouillard actuellement est annoncé dans le secteur de Monaco, La Turbie et Menton.

Nice météo indique que les cours d'eau amorcent une baisse de leur débit progressivement. Toutefois de nouvelles cellules pluvieuses sont prévues entre ce soir et demain matin. Notamment sur les reliefs ! L'iso 0° redescend vers 1700m.

Météo-France a émis un bulletin de vigilance jaune orages inondation qui court de 18h à minuit ce dimanche soir.

L'épisode pluvieux devrait être moins important que celui de ce matin mais il est susceptible d'amener jusqu'à 25mm d'eau supplémentaire sur le littoral, le pays grassois et le Mercantour.