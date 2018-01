De violents oranges et des rafales de vents jusqu'à 150 km/h ont frappé les Alpes-Maritimes ce lundi soir. Une accalmie est attendue mais des averses vont reprendre entre 2 heures et 6 heures du matin, mardi. Le point sur les conditions météo et les précautions à prendre.

Alpes-Maritimes, France

Les Alpes-Maritimes sont en vigilance orange orages et avalanches et en vigilance jaune vents forts ce lundi soir. D'après la Préfecture, la situation devrait se calmer demain matin, la vigilance orage sera abaissée au niveau jaune. Mais l'orange est maintenu pour les risques d'avalanches en montagne. Les orages se déplacent vers le Mercantour et la frontière italienne.

D'importantes averses et de la grêle se sont déversées sur le littoral azuréen et dans l'arrière pays depuis lundi 19 heures. Les orages se sont abattus un peu partout dans le département provoquant des coupures de courant importantes dans le pays grassois notamment.

A Grasse, plus de 1 000 foyers ont été privés d'électricité pendant une heure en début de soirée lundi. A Peillon, Chêteauneuf Ville-Vieille, plus de 1 000 clients étaient toujours privés d'électricité à 22 heures. Les équipes d'Enedis sont intervenues. A Grasse toujours, des rafales de vents de 150 km/h ont été enregistrées. Enedis rappelle les consignes de sécurité : ne vous approchez pas d’un fil électrique tombé à terre. Signalez-le au 09 72 67 50 06 (pour les Alpes-Maritimes)

150 interventions des sapeurs-pompiers

Pas de dégâts importants à signaler sauf des chutes d'arbre et de lampadaires lundi après-midi. Les pompiers azuréens sont intervenus 150 fois. On ne dénombre aucun blessé. Le boulevard de l'Observatoire à Nice est resté fermé à cause de chutes de pierres.

Deux avions qui devait atterrir à l'aéroport de Nice ont été déroutés à Marseille.

Attention, redoublez de vigilance, la Préfecture des Alpes-Maritimes recommande de ne pas sortir de chez vous ce lundi soir. Et de ne pas vous approcher des bords de mer. La route de Marina Baie des Anges au Fort Carré d'Antibes est fermée dans les deux sens jusqu'à nouvel ordre. Les sentiers du littoral à Nice et les plages sont fermées.

#VigilanceOrange#orages Les orages s'accompagnent actuellement de chutes de #grêle et de rafales de #vent de 100 à 110 km/h.

