Seine-Maritime, France

Le département de la Seine-Maritime est maintenu en vigilance orange pour un risque d'inondation sur le tronçon de la Seine aval. Dans l'Eure il y a également le tronçon Boucles de la Seine qui est en vigilance orange

Le point sur les perturbations.

Le secteur le plus touché est celui de la boucle d'Elbeuf et plus particulièrement les communes d'Elbeuf, Cléon, Saint-Aubin-Les-Elbeuf, Fremeuse. A 18h : 49 foyers étaient encore privés d'électricité à St Aubin Les Elbeuf. L'électricité a été rétablie à tous les usagers des communes de Cléon et de la Bouille.

Prévisions pics de pleine mer en Seine-Maritime

Pour les prochains pics de pleine mer de la nuit du jeudi 1er février au vendredi 2 février (entre 1h30 et 4h30) ainsi que la journée de vendredi (entre 14h30 et 17h30), les hauteurs attendues dans le secteur de Poses à Oissel, incluant la boucle d'Elbeuf, sont comparables à celles observées pendant la crue de juin 2016. Sur l'aval du tronçon, boucle de Rouen incluse, les hauteurs prévues aux prochains pics de pleine mer sont inférieures à celles observées de mercredi 31 janvier à jeudi 01 février. Plusieurs routes, notamment dans la boucle d'Elbeuf, sont encore barrées. Attention ce vendredi, à Rouen, la circulation pourrait être difficile en raison des crues de la Seine. France Bleu Normandie vous tiendra au courant.

Prévisions dans l'Eure sur le tronçon Boucles de la Seine

Le niveau de la Seine est en légère baisse sur le tronçon jeudi et repartira légèrement à la hausse vendredi.

Cette hausse lente se poursuivra jusqu'en début de semaine prochaine. la crue est importante, supérieure à celle de juin 2016, et plutôt comparable à celle de mars 2001.

Niveaux de la Seine

Niveaux de la Seine enregistrés au moment des pics de la pleine mer du début d'après midi jeudi : Elbeuf : 10,99m (supérieur de 2 cm par rapport à la nuit dernière) Rouen : 9,64m (inférieur de 5 cm par rapport à la nuit dernière) La Bouille : 9,48m (inférieur de 4 cm par rapport à la nuit dernière) Duclair : 9,31m (inférieur de 14 cm par rapport à la nuit dernière) Caudebec en Caux : 8,80 cm (inférieur de 11 cm par rapport à la nuit dernière)