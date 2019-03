Le Poitou est particulièrement touché par le déclin des populations de moineaux

Le 20 mars 2019, c'est la journée internationale des moineaux. Cette journée est l'occasion de revenir sur le déclin de ces oiseaux pourtant très habitués à l'homme. Les moineaux domestiques qui sont les plus communs ont perdu près de 17% de leurs représentants.

Le Poitou possède une importante population de moineaux friquets. Leur déclin est encore plus inquiétant. Les experts estiment que déjà plus de 60% de cette espèce a disparu. D'ici quelques dizaines d'années ils devraient avoir disparus.

Ce déclin est causé par principalement deux éléments :

- L'impossibilité pour les moineaux de se créer des nids dans les nouvelles habitations

- La disparition de leur alimentation

Ce sont deux problématiques très fortes dans les villes. Sur les nouvelles bâtisses il n'y a plus de cavités, et donc les moineaux ne peuvent plus s'y nicher.

Thomas Chevalier, membre de la LPO de la Vienne