Bas-Rhin : le polder d'Erstein mis en eau pour protéger la faune et la flore

Une submersion écologique décidée pour le polder d'Erstein ce mardi. Cette fois, il ne s'agit pas de limiter les effets d'une crue du Rhin, la mise en eau est nécessaire une fois par an pour la faune et la flore du polder. L'accès est interdit aux promeneurs.

Alsace, France

Le polder d'Erstein a été mis en eau ce mardi. Le remplissage a débuté à 14 et doit s'achever jeudi 23 mai. Il s'agit d'une submersion écologique. Elle a été décidée pour le bien de la faune et de la flore. Cette submersion doit être lancée une fois par an. Le polder est alors interdit au public.

Quinze agents de voies navigables de France, 17 gendarmes et agents de la commune d'Erstein sont mobilisés ainsi qu'un hélicoptère de la gendarmerie pour surveiller les digues, contrôler le remplissage et sécuriser la zone.

Le polder d'Erstein est une zone de rétention de crue de 600 hectares, en mesure de stocker 7,8 millions de m³ d’eau. La dernière mise en eau du polder d'Erstein remonte à janvier 2018, c'était alors pour faire face à une crue du Rhin. Cette zone de rétention de crue de 600 hectares est en mesure de stocker 7,8 millions de m³ d’eau.