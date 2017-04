Le port de La Grande-Motte teste une poubelle de mer innovante

Le Port de la Grande-Motte s'équipe d'un collecteur de déchets et d'hydrocarbures, créé et commercialisé par une entreprise australienne qui milite pour la protection des océans . La Grande-Motte fait partie des cinq ports dans le monde à le tester

" Quand on a été contacté il y a un an par les australiens de Seabin Protect pour tester un collecteur innovant de déchets et d'hydrocarbures de bassin portuaire, on a tout de suite mordu à l'hameçon " raconte Eric Pallier, le directeur du port de la Grande Motte , il explique "la particularité de la Grande Motte, c'est que le port est en zone urbaine et récupère les déchets qui s'envolent des poubelles ou qui sont jetés par terre par les passants ." Camille employée du Port confirme , c'est elle qui , épuisette en main, nettoyait le port l'an passé "beaucoup de mégots, des emballages alimentaires , du plastique , du polystyrène il y a des jours où on remplissait deux bennes , ça représente 30 à 50 kilos ."

la "seabin" en action © Radio France - Pascale Viktory

L'objectif c'est que ce travail soit effectué par la " Seabin", ce collecteur de déchets fonctionne un peu comme un skimer de piscine, grâce à des pompes , il aspire l'eau et donc les déchets autour de lui qui reste prisonnier dans un panier, un panier qu'il faut quand même remonté et changé .Le panier en toile de jute emprisonne aussi les traces d'hydrocarbure . La seabin est placée dans les angles du bassin portuaire où les déchets sont poussés par les vents et les courants. Il y en aura 3 au départ, 6 devraient permettre d'entretenir le port .

Le premier collecteur autonome de déchets et d'hydrocarbures installé ce matin dans le port de @lagrandemotte pic.twitter.com/9kta8SyExv — France Bleu Hérault (@bleuherault) April 25, 2017

Pour l'heure les pompes de la "seabin" sont électriques mais l'objectif de la société australienne, c'est de l'alimenter grâce aux énergies nouvelles, vent soleil ...