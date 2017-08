Des plaisanciers bloqués au port de Toul à cause du manque d'eau

Le canal de la Meuse est fermé à la navigation sur une portion d'environ 50km depuis fin juin 2017. En cause : le manque d'eau. En conséquence, le port de Toul, qui se trouve sur la portion fermée, accueille moins de bateaux que d'habitude.

Depuis la fin du mois de juin 2017, le canal de la Meuse est fermé à la navigation, car il n'y a plus assez d'eau. Conséquence : le port de Toul (Meurthe-et-Moselle), qui se trouve sur la portion de 50km de canal fermée aux bateaux, est bien moins rempli que d'habitude à ce moment de l'été : une vingtaine de bateaux y sont amarrés, contre une cinquantaine habituellement, affirme Jean-Pierre Chrétien, le régisseur du port. Un coup dur pour le commerce local, mais aussi pour certains navigateurs, qui se retrouvent ''bloqués'' à quai.

Qu'est-ce qu'on peut faire ? Une danse de la pluie ?

plaisante Jean, un retraité Belge qui vient d'Anvers (Belgique)

Certains plaisanciers sont ''bloqués'' au port de Toul en attendant qu'il pleuve © Radio France - Manon Klein

Les plaisanciers ''bloqués'' à Toul prennent leur mal en patience. Certains en profitent pour découvrir plus longuement la région. D'autres ont décidé de laisser leur bateau à quai et de rentrer chez eux en voiture, précise Jean-Pierre Chrétien, régisseur du port. Jean vient d'Anvers, en Belgique. Il est immobilisé au port depuis plusieurs semaines, et attend avec impatience la pluie. Sa sœur est elle aussi bloquée à quai, mais à Verdun.

Une mauvaise nouvelle pour l'économie locale

"_Un restaurateur m'a raconté qu'il y avait moins de passage que les années précédentes. Il n'y a que les habitués qui viennen_t", raconte Jean-Pierre Chrétien. Difficile pour le moment d'évaluer l'impact de la fermeture d'une partie du canal de la Meuse sur l'économie de Toul. Mais cette année sera sans doute moins bonne que d'habitude pour certains commerçants.

Les plaisanciers ne sont pas totalement coincés au port de Toul : pour rentrer chez eux ils peuvent emprunter le canal de la Moselle, qui, lui, reste ouvert à la navigation. Cela représente un détour d'une quinzaine de jours, et cela coûte plus cher (les écluses sont nombreuses sur le trajet).