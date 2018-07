En raison des fortes chaleurs et du manque d'eau, le port fluvial d'Epinal est fermé depuis jeudi dernier. La navigation sur le canal des Vosges reste possible.

Épinal, France

Les fortes chaleurs de ces dernières semaines et le manque d'eau, ont entraîné la fermeture du port fluvial d'Epinal. La porte de garde est close depuis jeudi dernier 10H00.

La navigation sur le canal des Vosges reste cependant possible. Au nord vers Nancy et au sud vers Lyon. La profondeur est maintenue entre 2 et 2 mètres 25 selon les secteurs, grâce à un apport d'eau du lac artificiel de Bouzey.