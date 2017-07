Le préfet de la Haute-Vienne suspend le transfert des déchets de pneus vers Bellac

Le transfert des déchets de pneus Wattelez du Palais sur Vienne est provisoirement suspendu. Le préfet de la Haute-Vienne a pris cette décision ce jeudi après une rencontre la veille avec les opposants qui refusent le stockage des 62 000 tonnes de déchets de caoutchouc sur le site Alvéol de Bellac.

Avec cette décision de suspendre le transfert des déchets de pneus du site Wattelez du Palais sur Vienne vers le centre d'enfouissement Alvéol de Bellac, le préfet veut manifestement calmer le jeu.

Sur le fond, la préfecture ne change ni d'avis ni de message. Elle le martèle une fois encore : ces déchets ne présentent aucun danger. Mais sur la forme, le préfet veut arrondir les angles et le transfert des restes de pneus est donc interrompu provisoirement. En revanche, tous les autres déchets de matériaux "mélangés" sont tout même envoyés au centre Alvéol.

Rassurer sur le risque d'incendie

Pourquoi cette distinction ? Car le préfet veut prendre le temps de rassurer sur le risque d'incendie de ces restes de pneus. principale inquiétude des opposants. Pour plus de sécurité, les pompiers de Bellac pourraient recevoir un engin ou des produits supplémentaires. Ils seraient ainsi plus efficaces en cas de départ de feu.

Les opposants ne sont que moyennement satisfaits car ils demandent bien d'autres assurances sur la non-dangerosité des déchets. Et là encore, les services de l'Etat se veulent prévenants : "nous réexpliquerons et montrerons tous les documents et les études avant la reprise du transfert".