Le préfet du Gard appelle la population à éviter les massifs forestiers à cause du risque incendie

Compte tenu de la sécheresse et du mistral, le préfet du Gard demande à tous les habitants d'éviter les massifs forestiers dans la vallée du Rhône.

C'est une mesure exceptionnelle dans le Gard : Il ne faut plus circuler, même à pied, sur les routes non revêtues dans les massifs de forêts, garrigues et landes de la vallée du Rhône. Tout l'Est du département, en plus de subir la sécheresse, connaît en effet ce week-end un épisode de mistral. Résultat : toute cette zone (Bagnols-sur-Cèze, Villeneuve, Beaucaire...) est désormais classée en risque incendie de forêt "exceptionnel".

Le préfet appelle aussi les habitants à ne pas bivouaquer en dehors des lieux autorisés et sécurisé et à respecter strictement l'interdiction d'emploi du feu (barbecue, cigarette...) dans tous les massifs boisés, garrigues et landes, et jusqu’à 200 mètres de ceux-ci. Cette mesure est valable tout le week-end du 19 et 20 août.