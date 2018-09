Valréas, France

En Vaucluse, neuf communes sur dix sont concernées par un risque d'inondation. Prévenir et anticiper est donc le seul moyen d'empêcher une catastrophe. Le préfet du Vaucluse a lancé, ce mardi à Valréas, la campagne de sensibilisation aux phénomènes de pluies méditerranéennes intenses qui peuvent toucher le département au cours de l'automne.

Les bons comportements

L'objectif de cette campagne annuelle est d'associer les services de l'Etat, les pompiers, la gendarmerie et toutes les collectivités locales pour préparer la réponse en cas de brusque montée des rivières ou de phénomènes de fort ruissellement à la suite d'intenses précipitations. Aujourd'hui, il est possible de prévoir ces phénomènes six heures à l'avance.

En cas d'inondations ou de fortes précipitations, il y a des comportements que chacun doit adopter : il ne faut pas sortir, ne pas prendre sa voiture, se réfugier en hauteur ou à l'étage, s'éloigner des cours d'eau ou encore ne pas aller chercher ses enfants à l'école, où ils sont en sécurité. Et surtout : rester informé, soit en écoutant France Bleu, soit en se rendant sur le site de la préfecture.

Ces bons comportements, il faut les rappeler régulièrement : "Les gens ont la mémoire courte et c'est bien normal, les inondations de Vaison-la-Romaine, c'était il y a plus de vingt ans", explique le préfet Bertrand Gaume.