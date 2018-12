Le premier composteur grande capacité de Montpellier est en service

Montpellier, France

Un composteur de grande dimension est installé depuis début novembre au coeur de la ZAC ( zone d'aménagement concerté) du Mas des Moulins près du domaine d'O à Montpellier. Il a été inauguré jeudi 6 décembre. Cette ZAC abrite des résidences ( 500 habitants), un restaurant (qui sert 300 repas chaque midi) et une maison sociale pour enfants. Tous les déchets organiques produits sur place sont désormais triés puis jetés dans ce composteur en bois d'une dizaine de mètres de long construit par des artisans lodévois.

Le compost produit sera utilisé sur place

Françoise Rodier retraitée vit dans un appartement juste en face du composteur, installé sous des pins. Elle trouve ce cabanon en bois d'une dizaine de mètres de long très esthétique et surtout très utile: " tous les jours je mets mes épluchures dans un petit sac que je viens vider ". C'est principalement le restaurant de la ZAC et ses 100 000 repas servis chaque année qui va remplir le composteur.Tous les restes des préparations de repas et d'assiettes sont triés cela représente 10 tonnes de bio déchets par an.

Les jardiniers y jettent aussi leurs déchets broyés. Le tout sera ensuite réutilisé pour l'entretien des espaces verts, du jardin partagé et distribué aux habitants pour les fleurs de leurs balcons. Les enfants de la maison social s'investissent aussi dans le projet.

Outil pédagogique

Ce composteur c'est un outil pédagogique,une manière concrète d'agir pour la planète selon Léa Egret de l'association Compostons : "dans le développement durable on parle souvent de choses abstraites comme éteindre la lumière mais les kilowatt on ne sait pas ce que sait ou jeter le verre dans un container sans savoir ce qu'il devient, au moins avec le composteur c'est hyper concret".

Ce composteur va aussi permettre au gérant de la ZAC d'économiser 1000 euros sur la taxe sur les ordures ménagères.

Sid Bouslama directeur de l'UMES (Union Montpelléraine d'Economie Sociale) qui gère la ZAC Copier