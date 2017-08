Le premier ministre à bord de l'Energy Observer à Saint-Malo

Le Premier Ministre Edouard Philippe est attendu ce vendredi après-midi à Saint-Malo en Bretagne. Avec son ministre de l'écologie, Nicolas Hulot, il doit monter à bord de l'Energy Observer, ce bateau autonome en énergie qui s'apprête à faire un tour du monde de six ans.

Edouard Philippe est en Bretagne ce vendredi. Le Premier Ministre se rend à Saint-Malo dans l'après-midi pour monter à bord de l'Energy Observer, ce bateau conçu par deux Malouins et qui est autonome en énergie. Le navire du futur doit quitter le port de Saint-Malo ce vendredi pour entamer un tour du monde de 6 ans. L'Energy Observer doit passer l'écluse à midi et c'est donc ensuite que le premier ministre doit monter à bord avec Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et parrain d'Energy Observer.

Un bateau du futur

L' Energy Observer exposé face aux remparts de Saint-Malo © Radio France - Brigitte Hug

L'Energy Observer, c'est le premier bateau autonome en énergie, équipé de moteurs à hydrogène et de panneaux solaires Il n'émet aucune particule fine et doit promouvoir les énergies renouvelables à travers la planète lors d'un tour du monde de 6 ans et de 101 escales. Avant son départ, le premier ministre et Nicolas Hulot veulent faire leur petit tour à bord. Ils vont rencontrer les deux Malouins qui sont à l'origine du projet: Victorien Erussard et Jérôme Delafosse. Ensuite, retour à terre pour les membres du gouvernement et pour l'Energy Observer, direction Cherbourg pour une escale de quelques jours.