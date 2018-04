En Haute-Saône, le premier parc éolien est lancé et verra le jour en 2019. Il est mis sur pied par la société Vélocia Energie et se situe à l'ouest du département, à la limite de la Haute-Marne, dans le canton de Vitrey-sur-Mance. Au total, huit éoliennes seront installées.

Haute-Saône, France

En 2019, le premier parc éolien de Haute-Saône verra le jour . Pour ce projet, l'opérateur, la société Vélocita Energie lance un financement participatif ouvert aux habitants des communes concernées. Il s'agit d'un prêt rémunéré à 7%. Le parc se situe dans le nord-ouest la Haute-Saône, à la frontière de la Haute Marne. Un projet vieux de huit ans !

Quatre éoliennes seront implantées sur quatre communes haut-saônoises

L'autorisation a été délivrée par la préfecture de Haute-Saône l'été dernier. Le parc éolien sera construit dans le canton de Vitrey-sur-Mance, et implanté sur huit communes, quatre en Haute-Marne et quatre en Haute-Saône à Charmes-Saint-Valbert, La Rochelle, Molay et La Quarte.

Un mât de mesure installé pour un an

Avant de lancer les travaux, Vélocita Energie va installer d'ici quelques semaines, un nouveau mât de mesure, dans le courant du mois de mai. "Il va servir à affiner la connaissance de la ressource en vent sur le projet, explique Guillaume Leroy, le directeur de développement chez Vélocita Energie. Le mât sera implanté pour un an, ajoute-t'il, et permettra d'affiner le potentiel éolien sur le site en lui-même". Les variations de vent seront relevées à 180 mètres de hauteur et donneront des indications précises sur la production en kilowatt/heure de chaque éolienne. Etant donné qu'il y en huit, chaque petite variation se traduit en centaines de kilowatt/heure, ce qui n'est pas négligeable en terme de rentabilité.

Le projet de parc éolien en Haute-Saône a déjà une dizaine d'années

Les éoliennes ne seront pas visibles avant 2019. 2018, c'est l'année de préparation du chantier. Il faut lancer les appels d'offres et finaliser le projet. Un projet qui est ancien puisqu'il a une dizaine d'années mais la création d'un parc éolien demande toujours beaucoup de temps, et celui de Haute-Saône n'échappe pas à la règle assure Guillaume Leroy : "On arrive dans les délais normaux de développement d'un projet éolien en France. Il faut entre cinq et six ans entre les premières démarches locales et l'autorisation du projet. A cela il faut ajouter un an pour préparer le chantier et un an pour le chantier en tant que tel. On arrive donc, conclut le directeur de développement chez Vélocita Energie, à sept-huit ans pour la mise en service du parc éolien après les premiers contacts locaux".

56 millions de kilowatt/heure produits par an

Les huit éoliennes de Vitrey-sur-Mance vont produire environ 56 millions de kilowatt/heure par an, sachant qu'un ménage français consomme en moyenne 5.000 kilowatt/heure par an. Le parc éolien de Haute-Saône va donc fournir l'équivalent de la consommation électrique de 27.000 personnes, soit 10% des habitants de la Haute-Saône.