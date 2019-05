Le premier plogging organisé à Auxerre a attiré une cinquantaine de personnes

yonne

Finalement, la cinquantaine de participants a décidé d'un commun accord de ne pas courir mais d'effectuer une randonnée. Et leur sacs poubelle se sont vite remplis. Dès le début de la balade, Manon n'avait qu'à se baisser pour ramasser les détritus de toute sorte. " Des canettes, un bâton de sucette, des papiers et des emballages. Il y a des poubelles pas loin comme on le voit là. Il faut juste mettre tout ça la dedans."

"Moi mes mégots, je les met dans ma poche": Catherine

Manon est restée zen, Catherine un peu moins ."Plus rien ne m'étonne. Par contre les fumeurs, je ne leur donne pas une médaille. Je suis fumeuse, et moi les mégots, je les met dans ma poche. Pas par terre."

Parmi les participants il y avait aussi Fabien de l'association Cani'Citoyen, qui organise des randonnées avec les chiens, tout en nettoyant les chemins. "On va sur Auxerre, Venoy et aux alentours. Aujourd'hui on est ici. Comme j'ai mal au dos je me suis équipé d'une pince. Et mon chien marque les déchets avec sa patte. Sauf la ferraille, je ne veux pas qu'il y touche. je la ramasse tout seul."

"C'est dommage de ne pas respecter la nature à ce point là" : Evelyne

Un rendez vous, on l'aura compris, adressé aux défenseurs de la nature, mais qui pour certains, ont franchi un pas supplémentaire, comme Evelyne. " C'est vrai qu'on voit souvent plein de détritus par terre, dans les fossés. Mais quand on se promène, on ne prend le temps de ramasser forcément. On ne ferait que ça. Donc là, comme c'était organisé, on a dit hop, on y va. Et on trouve quand même pas mal de choses. C'est dommage de ne pas respecter, à ce point là, la nature."

Des participants qui se sont dit prêt à renouveler l'opération.