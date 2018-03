Rouen, France

Sur les quais de Rouen, Michèle et son important vélo-cargo ne passent pas inaperçu. Les curieux s'arrêtent, prennent une photo, posent des questions. Et ça pourrait intéresser Laurent et Caroline, des Rouennais passent par là. « Surtout dans Rouen, où on ne peut plus se déplacer. C’est une galère pour se garer ! » Michèle renchérit aussitôt. « Au moment des soldes ! _Vous me réservez au moment des soldes, je vous emmène de magasins en magasins_, moi je garde tous les paquets. »

Cette cycliste avertie adore échanger et même débattre de la place du vélo en ville avec ses clients. « Il faut changer nos habitudes. La voiture a eu son heure de gloire pendant 100 ans. Je pense que maintenant, ça va être les pieds et les vélos. »

Une assistance électrique nécessaire

Quelques minutes plus tard, Michèle nous embraque avec une autre personne. On s'installe à l'avant du vélo, dans la partie cargo où une banquette deux places est aménagée. Et c’est parti ! « Je transporte deux personnes et ça roule très bien. L’assistance électrique est un atout énorme. »

Et oui, l'assistance électrique est indispensable, car elle peut transporter jusqu'à deux personnes et le bolide pèse à lui seul 60 kilos. Le vélo peut aller jusqu’à 25 km/h.

« Je suis dans mon carrosse »

Michèle propose une variété de services : shopping, tourisme, ou même trajets du quotidien. Elle est un transport dédié, entièrement réservé au passager. « Par exemple, les enfants adorent. J’ai transporté une petite fille de 7 ans qui m’a demandé de faire le tour du quartier. Une fois qu’elle a été installée dans le vélo cargo, elle saluait tout le monde te disait qu’elle était une princesse, je suis dans mon carrosse. »

Transport dédié

Compter 2€ pour la prise en charge, puis 1€ par kilomètre et par personne. A noter quand même quand les communes en hauteurs, comme Bihorel, Mont Saint Aignan et Bois Guillaume, devront se passer des services de Michèle. Les côtes sont un peu raides !