Le spectacle est saisissant. Sur pas moins de 8 kilomètres, entre Sottevast et Rocheville, le nombre de poissons morts se compte par centaines. Des truites, des anguilles, des gougeons. Sur les réseaux sociaux, les pêcheurs amateurs ont diffusé plusieurs photos montrant l'ampleur du désastre. Claude Bruant, le président de la fédération départementale de pêche s'est lui rendu sur place dimanche. Et la pollution constatée lui en rappelle d'autres. "Je pense très sincèrement que la station d'épuration de l'usine des Maîtres laitiers du Cotentin à Sottevast est sous-dimensionnée, et que c'est la cause des pollutions à répétition constatées depuis des années".

Aucune certitude sur l'origine de la pollution

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie et par les services de l'Etat. Les inspecteurs de la DREAL, la direction régionale de l'environnement, viennent de transmettre ce mardi matin les conclusions de leur inspection. Les responsables de la sécurité de l'usine des Maîtres laitiers du Cotentin indiquent que le rapport ne conclut pas à une responsabilité de la coopérative, et demande des analyses complémentaires. Sans confirmer ces conclusions, la DREAL ne dément pas.

En attendant d'y voir plus clair sur les causes exactes de la pollution, le président de fédération départementale de pêche envisage de porter plainte.