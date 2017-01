Le printemps avant l'heure en Dordogne : 15 à 17 degrés attendus ce mardi sur le Périgord

C'est un vrai temps de printemps qui est attendu ce mardi sur la Dordogne. les températures maximales tourneront autour de 15 à 17 degrés. C'est en moyenne 5 à 7 degrés au dessus des normales saisonnières.

Décidément le thermomètre joue au yo-yo en Dordogne, après les températures très froides du mois de janvier, c'est le printemps qui s'invite à partir de ce mardi en Dordogne : les maximales vont tourner autour de 15 à 17 degrés. Selon les prévisions de Météo France Agen, la journée s'annonce particulièrement belle. Le matin, les minimales monteront jusqu'à 7 degrés. Après dissipation de quelques brumes et nuages bas, le soleil brillera largement sur l'ensemble de la Dordogne.

Habituellement à cette époque de l'année, les maximales ne dépassent pas les 10 degrés. Elle seront demain mardi 5 à 7 degrés donc au-dessus des normales saisonnières. On attend 14 degrés à Thivers, 15 degrés à Nontron, Brantôme, Périgueux, Sarlat et 16 degrés à Montpon, Bergerac et Eymet. Et c'est peut-être du côté de Lalinde qu'il fera le plus chaud, autour de 17 degrés. Pour le match de coupe de France de football entre le Bergerac Périgord football Club et le RC Lens, la température sera douce à partir de 18h au stade Gaston Simounet, autour de 10 degrés.

C'est une belle journée ensoleillée qui s'annonce ce mardi en Dordogne - capture écran Météo France

Ce temps très doux devrait persister jusqu'à la fin de la semaine sur la Dordogne accompagné de pluies à partir de mercredi.