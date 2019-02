Le printemps précoce inquiète les arboriculteurs du sud Ardèche

Vesseaux, France

Si au nord de la Vallée du Rhône les arbres commencent tout juste à bourgeonner, les fleurs sortent déjà dans la partie sud de la Drôme et de l'Ardèche. A Vesseaux, près d'Aubenas, Bernard Habauzit le constate au milieu de ses vergers : "avec ce temps, les abricotiers vont à toute vitesse. C'est étonnant, il y a même déjà des abeilles".

Des dégâts catastrophiques fin février 2018

La situation rappelle celle de l'an dernier à la même époque. La végétation était alors très en avance. Et un gros épisode de gel entre le 26 et le 28 février a détruit pratiquement toute la production. Bernard Habauzit a ainsi perdu 90% de sa récolte en 2018. Son voisin François Chamousse a eu des parcelles touchées à 100%. "Jamais ça ne m'était arrivé en 30 ans de métier d'avoir des dégâts aussi importants", commente l'arboriculteur, "là on se croirait au printemps mais il y a toujours un retour de médaille. Tout est possible mais bon, l'espoir fait vivre."

Hasard du calendrier, c'est en ce moment le dépôt des dossiers de calamités agricoles pour le gel des abricots de l'an dernier auprès de la direction des territoires qui les collecte jusqu'au 1er mars.