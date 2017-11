Le prix "poubelle 2017" est attribuée à Torigny-les-Villes

Manche Nature Environnement a décerné son prix "poubelle 2017" à Torigny-les-Villes (anciennement Torigni-sur-Vire).

Tous les ans, Manche-Nature décerne un prix "poubelle" à ceux qui ont causé le plus de tort à l’environnement dans l’année. Et cette année l’association a choisi de l'attribuer à Torigny-les-Villes (anciennement Torigni-sur-Vire). La raison ? l'hiver dernier, la municipalité avait décidé d'abattre 101 tilleuls sur son territoire.

« ils ont abattu des arbres de 300 ans à l'époque où Louis XIV en avait 23. Des arbres qui ont capté des tonnes et des tonnes de gaz carbonique et on en a besoin. Cette décision a porté un rude coup à la biodiversité en détruisant 101 mondes dans lesquels vivaient des milliards d’êtres vivants. C'est une aberration et on dit ce que l'on pense », justifieYves Grall, le président de Manche Nature Environnement :

Dimanche 26 novembre à 15 h, l’association de défense de l'environnement rendra « un dernier hommage » aux arbres, avec lecture de poèmes, chansons et lecture de messages « aux 101 majestueux tilleuls ». Ce sera sur la rive du plan d’eau de Torigni-sur-Vire.

Si vous avez envie d'écrire un message aux arbres : manche-nature@)orange.fr