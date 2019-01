Le programme de sécurisation des digues de l'île de la Barthelasse à Avignon enfin dans les tuyaux

C’est au mois de Décembre que le Grand Avignon et l'Asco ( l’association Syndicale Constitué d’Office gestionnaire des digues, fossés et ouvrages hydrauliques ) avaient une nouvelle fois déposé un dossier auprès de la Dréal avec l’ultime espoir qu’il soit validé dans le cadre du Plan Rhône.

Avignon, France

Un dossier présenté en Décembre de 1120 pages pour répondre à toutes les normes administratives, technique et environnementales. Nouvelle tentative et dernière chance de s'inscrire dans les tous derniers programmes du Plan Rhône vingt-quatre ans après les premières démarches et plusieurs dossiers déposés pour restructurer par endroit des digues très anciennes. Par le passé certaines brèches lors de crues du Rhône avaient causé les grandes inondations de 2002 et 2003 exaspérant à nouveau les habitants.

La Dréal, la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement vient de donner son accord sur un budget de 15 millions d'euros de travaux qui prévoit 40 % de participation de l'état.

Reste à entériner le montage financier et fixer la date de l’enquête d’utilité publique d’ici l’été. Un chantier qui sera long, sur plusieurs années, même s’il ne s’agit au total que de sept kilomètres de digues sur plusieurs portions. Les contraintes environnementales et écologiques sont très strictes sur cet aménagement qui concerne la plus grande île fluviale d’Europe.