Mery, France

Le projet de centrale photovoltaïque à Méry vient d'être retenu dans la quatrième vague d'appel d'offres lancée par le ministère de Nicolas Hulot. En tout, 103 producteurs d'énergies solaires ont été retenus.

Ça veut dire que l’état s’engage à acheter à un prix fixé l’électricité produite, en l’occurrence près de 5 mégawatts sur six hectares , en bordure de l'autoroute A 41, sur un terrain délaissé appartenant à AREA qui exploite l'autoroute.

" On saccage un terrain agricole ! "

Plus de 10.000 panneaux vont bientôt éclore. Le projet a été validé par le préfet de Savoie bien qu'il soit très contesté par les riverains. Françoise Thomas est la porte-parole de l’association Méryvert qu’elle a créée. "On n'est pas contre le photovoltaïque, on est contre le lieu choisi qui est valorisé depuis plus de cinq ans par un éleveur. On saccage un terrain agricole pour installer des panneaux. Sans doute que Nicolas Hulot n'a pas toutes les informations."

Les opposants promettent d'interpeller directement le ministre.

Procédure d'annulation

Malgré le blanc-seing du ministère, l'opposition ne faiblit pas. Huit riverains de la future installation ont pris un avocat de Grenoble qui a engagé devant le tribunal administratif, mi-juillet, une procédure administrative en annulation de l’arrêté du préfet de Savoie.

Le gérant de la société Mérysol est venu sur place promettre d’œuvrer en concertation. Ça n’a visiblement pas convaincu.