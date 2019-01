Le projet d'immense gazoduc à travers les Pyrénées-Orientales a du plomb dans l'aile

Pour la Commission de Régulation de l'Energie, le projet de gazoduc de 120 kilomètres de long entre le Perthus et Barbaira, dans l'Aude "ne répond pas aux besoins du marché".

Les travaux devaient démarrer en principe en 2020 entre Le Perthus et Barbaira, près de Carcassonne.

"Le projet de gazoduc ne répond pas aux besoins du marché et ne présente pas une maturité suffisante pour pouvoir faire l’objet d’une décision favorable des régulateurs". Verdict sans appel ce mardi de la Commission de Régulation de l'Energie (CRE), le gendarme français de l'énergie, concernant le projet STEP, cet immense gazoduc de 120 km de long prévu d'ici 2022 entre le Perthus et Barbaira, dans l'Aude et estimé à 290 millions d'euros.

L'homologue espagnole de la CRE, la CNMC, se prononce elle aussi contre la construction du gazoduc entre le sud de la Catalogne et la frontière française.

"C'est une victoire" estime Claude Bascompte, du collectif anti-gazoduc dans les Pyrénées-Orientales qui œuvre depuis plusieurs années contre le projet. "En principe, le projet est donc définitivement enterré puisque l'opérateur (l'entreprise TIGF pour le côté français du projet) ne peut se passer de subventions publiques pour réaliser des travaux de cette ampleur et sans le feu vert de la CRE, pas de subvention mais il faudra veiller à ce que le projet ne réapparaisse pas d'ici quelques années".

Une concertation publique avait été lancée en décembre 2017 dans les Pyrénées-Orientales et l'Aude. L'an dernier, le conseil départemental des P-O et plusieurs dizaines de communes avaient voté contre le possible passage du gazoduc sur leurs territoires.