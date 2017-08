Le ras le bol des pompiers Corses !

C'est sans doute une première en Corse dans l'histoire de la lutte contre les feux de forêt, les pompiers lancent un SOS à la population face à la pression incendiaire exceptionnelle.

A 48h d'un nouveau coup de vent ils écrivent une lettre ouverte aux citoyens et aux incendiaires. Rappelant les conditions météos, la recrudescence des mises à feu, les pompiers évoquent leur écœurement, leur épuisement face à la pression incendiaire particulièrement forte cette année, alors même que les moyens dont ils disposent restent inchangés, enfin leur surexposition humaine : "nous ne sommes plus dans des conditions de lutte normales, les vitesses de propagation dépassent toute référence", affirme les pompiers qui rappellent aussi le danger couru par les secours, les résidents et les touristes. Les pompiers se disent clairement en danger et lancent un appel à la population dans son rôle de surveillance et de dissuasion, notamment pour l'épisode venteux à venir. Leur porte-parole, le commandant Thierry Nutti et président de l'amicale des pompiers de Haute-Corse.

« Je crois sincèrement qu’on est dans des configurations hors normes, au regard de la recrudescence du nombre de départs de feu, aux vitesses de propagations qu’on enregistre, de la sècheresse, de l’état d’esprit de la société. On est résignés, malheureusement dans un enchaînement suicidaire, des conditions exceptionnelles, des habitations en danger, des populations en danger et des sapeurs-pompiers très très exposés et cela nous insupporte. »

« On a besoin de vous, de votre vigilance, votre reconnaissance, et votre implication d’acteur et de citoyen engagé dans la lutte contre les feux de forêt. On arrivera pas à répondre à toutes les situations malheureusement et on a sincèrement très peur que ça dégénère vers quelque chose d’irréversible que personnes ne souhaite connaître. »

« On a surtout besoin de beaucoup d’implication sur les phases de surveillance, dans des secteurs que tout le monde connait, le Nebbiu, la Balagne, la plaine orientale, des secteurs très exposés et sur lesquels on a vraiment besoin de la vigilance de chacun. »