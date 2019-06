Le record de chaleur en France est en Ardèche : 42 degrés à Grospierres

C'est en Ardèche qu'il a fait le plus chaud en France ce jeudi. 42 degrés enregistrés à Grospierres dans le Sud-Ardèche. C'est un record pour un mois de juin et on s'approche des records absolus de chaleur.