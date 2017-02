Le réseau de chauffage urbain de Toulouse s'étend à 2 000 logements de plus

Le réseau de chauffage urbain de Toulouse s'étend désormais aux quartier de Bagatelle, Papus et de La Faourette. Cela représente 2 000 logements de plus chauffés grâce à l'incinération des déchets ménagers

Avec le raccordement de 2 000 logements des quartiers Bagatelle , Papus et de La Faouerette ce sont désormais 13 000 logements mais aussi équipements collectifs qui sont chauffés à Toulouse par ce réseau qui fonctionne grâce à l'incinération des déchets et ordures ménagères dans l'usine du Mirail

3100 tonnes de CO2 en moins

Après sept mois de travaux et quelques cinq km de tuyaux posés ces trois quartiers toulousains ont été raccordés. Outre les logements des écoles, la piscine et des gymnase bénéficient de ce chauffage ce qui permet d'éviter le rejet de 3100 tonnes de CO2 par an soir l'équivalent de 2 583 voitures en moins sur les routes

Toulouse Métropole veut désormais prolonger ce réseau au delà de la Garonne. Fin 2018 près de 40 km de réseau supplémentaire doivent être construits pour desservir les quartiers d'Empalot, Rangueil et Montaudran. Cette nouvelle source de chauffage qui remplace le gaz permet de faire baisser les factures de chauffage de 15 à 20% pour les clients