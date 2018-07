Après plusieurs jours d'accalmie, le soleil va faire son grand retour à partir du 1er août et pour plusieurs jours. Et il sera éclatant. Les températures seront, elles aussi, particulièrement élevées. Au-delà de 30 degrés. Elles pourraient même, par endroits, grimper jusqu'à 35 degrés samedi, dimanche et lundi prochains.

En cas de fortes chaleurs, les vêtements les plus légers sont à privilégier. Pour être sûr d’avoir le plus de confort possible, ils ne doivent pas être trop serrés. Aux heures les plus chaudes, entre 12h et 16h, il est conseillé de rester à l’intérieur. En temps normal, il est conseillé de boire au moins 1,5 litre d’eau par jour. Pendant une journée chaude, il est recommandé de passer à 3 ou 4 litres d'eau par jour et par adulte. Enfin, il est important de surveiller les plus fragiles d'entre nous : enfants et personnes âgées.