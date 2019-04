Le retour de la loutre sur le Tarn et le Tescou

Montauban, France

La loutre repointe le bout de son museau sur les rives montalbanaises. Gilles Béchard en est sûr et certain : "Les premières traces remontent à 2017 mais ensuite on n'avait pas eu de nouvelles jusqu'à fin 2018. Depuis on en trouve régulièrement". Un signe qu'elle a bel et bien décidé de s'installer dans le Tarn et Garonne : "Au moins un spécimen a établi son territoire à Montauban, voire deux", selon Gilles Béchard.

Le naturaliste cherche des traces de loutre dans la région depuis une dizaine d'années. Et il est passé expert dans le domaine. Le problème c'est que la loutre est un animal très discret, très dur à observer directement, alors il faut chercher ses crottes : "Ce sont des cartes de visite. Elles ont une odeur très caractéristique de miel et de poisson. On y retrouve souvent des arrêtes ou des bouts d'écrevisses."

Gilles Béchard relève les marques de loutre dans la région depuis une dizaine d'années © Radio France - Pierre-François Plessis

Le témoin d'un écosystème qui fonctionne bien

On n'avait plus vu l'animal sur ces deux rivières depuis les années 1980 (la loutre est une espèce protégée depuis 1981). Une désertion due en grande partie au braconnage, moins à la pollution selon Frédéric Néri, qui se réjouit de son retour. Pour ce naturaliste du conservatoire d'espaces naturels de Midi-Pyrénées, "C'est témoin d'un milieu qui est en équilibre et qui fonctionne bien. Même s'il peut y avoir des polluants ça veut dire qu'il y a du poisson et c'est quand même un bon signe".

Gilles Béchard fait partie d'un réseau de naturalistes qui relève des données directement sur le terrain. Avec l'agence française pour la biodiversité, l'office national de la chasse et de la faune sauvage et d'autres institutions environnementales, il cherches les traces de loutres dans la région afin d'évaluer ses effectifs. L'office national de la chasse et de la faune sauvage fait également partie de ce groupe de suivi, et a établi d'après ces données une cartographie de présence de la loutre en Midi-Pyrénées. Ensemble, tous les acteurs de ce réseau organisent des campagnes de sensibilisation du public. Afin de mieux faire connaitre l'animal, et ainsi participer à la préservation de l'espèce.

Si vous arrivez à prendre une loutre en photo ou en vidéo, vous pouvez envoyer vos captations à Gilles Béchard : becgil2@wanadoo.fr