Le retour des ânes annoncé pour l'automne sur les plateaux de Talant et Plombières-lès-Dijon

La mise en pâturage des troupeaux à l'Espace Naturel Sensible de Talant-Plombières-lès-Dijon est annoncée pour le 7 octobre prochain. Le public pourra admirer les ânes et les vaches en plein travail.

Suite à la labellisation du site en Espace Naturel Sensible, un nouveau document de gestion a été réalisé à l’échelle des 200 ha de terrain situé sur les communes de Talant et Plombières-les-Dijon. Pour renforcer l’ancrage territorial et la co-construction avec les acteurs locaux, un comité de gestion a été mis en place. Une des premières actions phare du plan de gestion sera le retour d’un troupeau de vaches et d’ânes pour restaurer et entretenir les pelouses embroussaillées dès l’automne 2017.

En effet, depuis 2015, le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne a initié un programme de gestion de ses espaces par écopastoralisme, consistant en l’installation d’un pâturage itinérant parcourant plusieurs communes de Côte-d’Or selon un calendrier de rotation ; ainsi, ce sont 10 vaches Galloway, 14 ânes et ânesses ainsi qu’un poney Konik Polski qui sillonnent les pelouses calcaires du département et qui participent au maintien de la biodiversité et de la qualité paysagère de ces milieux naturels.

La matinée du samedi 7 octobre 2017, organisée par le Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, sera l’occasion de faire découvrir au plus grand nombre ces nouvelles tondeuses écologiques en direct de leur zone de pâturage. Il s'agira d'une balade d'environ deux kilomètres, accessible aux petits comme aux grands, en sentier sur une partie de la balade et nécessitant de bonnes chaussures. Le rendez vous est déjà donné au parking situé au croisement de la rue de Nachey et de l'allée des Celtes, au départ du sentier des Epoutières sur la commune de Talant.