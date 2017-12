Le risque d'avalanches est fort en Haute-Savoie pour ce week-end

La préfecture de Haute-Savoie prévient qu'il y a un risque fort de déclenchements accidentels d'avalanche pour ce week-end. C'est la conséquence des chutes de neige de ce vendredi cumulées avec le vent et les précipitations à venir.

Situation à haut-risque au dessus de 1500 mètres

La plus grande prudence est recommandée, ce week-end en montagne sur le Nord des Alpes. En effet, le risque de déclencher une avalanche par rupture de plaque sera marqué, voire localement fort au dessus de 1500 mètres d’altitude.

Des vents fort en haute montagne favoriseront la formation de plaques et accumulations dans de nombreux versants. Certaines de ces plaques seront d’aspect poudreux et difficilement détectables. Cette neige vient recouvrir des couches de neige fragile présentes dans toutes les orientations peu ensoleillées (versants est, nord et ouest), rendant le manteau neigeux très instable.

Des routes pourront être menacées

Des avalanches de grande ampleur avec cassure très large et accumulations importantes peuvent y être déclenchées au passage d’une seule personne. Ces avalanches pourraient avoir un volume important et certaines d'entre elles atteindre les fonds de vallée et menacer certaines routes.

La situation pourrait s'aggraver de nouveau dimanche

Arrivée dimanche en cours de journée d’une nouvelle perturbation très active donnant des cumuls très importants en montagne et accompagné de vents forts et d’un redoux important. Les risques de départs spontanés et déclenchements par les skieurs vont de nouveau s’aggraver à partir de la fin de journée de dimanche.