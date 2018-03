Le risque d'avalanche est "marqué" pendant tout le week-end de Pâques. Il est même "fort", estimé à 4 sur 5 en Savoie dans le massif des Bauges. Du fait du redoux annoncé lundi et de la quantité de neige exceptionnelle à cette période de l'année, le risque pourrait devenir plus important dès lundi.

En ce week-end prolongé de Pâques, la prudence est de mise. Le ministère de l'Intérieur rappelle le fort voire très fort risque d'avalanche dans les Alpes. Selon Météo France, il est généralisé à 3 sur 5 sur tous les massifs alpins, en Haute-Savoie, Savoie, Isère, Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Drôme et Alpes-Maritimes. Le risque de coulée de neige de printemps est même de 4 sur 5 dans le massif des Bauges, en Savoie.

Une situation inhabituelle à cette période de l'année

Selon Météo France ce samedi, "le manteau neigeux est très atypique pour la saison dans tous les massifs des Alpes du Nord et des Hautes-Alpes : il est très conséquent, atteint parfois un niveau record au-dessus de 2000 mètres d'altitude ; il encore de nature hivernale dans les pentes les moins ensoleillées."

La quantité de neige est donc encore très élevée dans les massifs, et avec le soleil printanier, le manteau neigeux peut s'avérer très instable, et fort, avec un risque de 4 sur 5 dès lundi. "De plus, deux épisodes neigeux supplémentaires sont attendus au cours du week-end", prévient Météo France, avec un "important redoux" en début de semaine.

C'est toujours l'hiver ...en montagne

Du fait des risques "marqué" voire "fort" dans le massif des Bauges durant le week-end pascal, le ministère de l'Intérieur invite les vacanciers et pratiquants de la montagne à "se renseigner localement auprès des professionnels". Les risques d'avalanches "ne concernent pas uniquement la haute montagne" souligne Météo France.

Les risques d'avalanches par massifs dans les Alpes

© Radio France - Xavier Deamgny / Denis Souilla

© Radio France - Xavier Deamgny / Denis Souilla

© Radio France