Pour la troisième année consécutive, la commune d'Ondres, dans les Landes, a organisé une collecte des sapins de Noël pour ensuite les disposer sur le sable et conforter ainsi la dune. Une solution écologique et économique.

Ondres, France

Après avoir accueilli les cadeaux du Père Noël, les sapins vont maintenant sentir les embruns à Ondres. Déposés sur le cordon dunaire, ils permettent de capter le sable et de combler ainsi les siffle-vents, les sillons créés par le vent dans la dune.

Cela évite de ramener du sable donc c'est un travail 100% gagnant pour la dune et la commune — Arnaud Bassibey, technicien à l'ONF

3ème opération du genre

La commune d'Ondres avait lancé l'initiative en janvier 2016 : collecter les sapins de Noël des particuliers en porte-à-porte et au lieu de les recycler avec les déchets verts, les disposer sur le sable pour conforter la dune. Les arbres avaient été recouverts de sable en un mois.

L'opération a donc été renouvelée depuis. Cette année, 212 sapins ont été collectés. Six employés municipaux et deux agents de l'Office National des Forêts ont bravé la pluie, le vent et le froid ce jeudi pour déposer les arbres de Noël dans le siffle-vent, à gauche de la plage d'Ondres.

Malgré les conditions météo difficiles, les agents ont réussi à combler le siffle vent © Radio France - Oihana Larzabal

"On place les branchages, en l'occurrence les sapins dans les siffle vents pour éviter le surcreusement" — Gilles Granereau, chargé de mission Natura 2000 à l'ONF Copier

La dune abrite une colonie de lézards ocellés, une espèce rare qui peut atteindre jusqu'à 50 cm © Radio France - Oihana Larzabal

Des espèces rares sur la dune

On compte plusieurs espèces de plantes rares, voire très rares sur la dune. Notamment la corbeille d'or des sables, une fleur endémique. On ne la trouve que du sud Landes jusqu'à Zarautz (Pays Basque sud).

Côté faune, la dune sert d'habitat aux serpents mais aussi aux lézards ocellés. Il s'agit d'une espèce rare : c'est le plus grand lézard d'Europe. Il peut atteindre jusqu'à 50 centimètres.

