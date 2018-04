Il est de retour ! Enfin ! Le soleil s'installe pour quelques jours dans les Landes et ça fait un bien fou.

Landes, France

Des semaines qu'on l'attendait ! Il est enfin arrivé ! Le soleil brille sur le département des Landes. Ce mardi, le thermomètre est monté jusqu'à 25°C à Mont-de-Marsan et Sabres, 24°C à Rion-des-Landes, 24.6°C à Dax, 23°C à Biscarrosse. L'endroit le plus "frais" dans les Landes, c'était à Capbreton où il n'a fait que... 19.5°C.

Températures en hausse et soleil au zénith, il n'en faut pas plus aux Landais pour retrouver le sourire. Exemple à Mont-de-Marsan, ce mardi midi, à l'heure du déjeuner les terrasses du centre-ville font le plein. "Le mois de mars a été très dur, ça fait un bien fou ! Je revis avec le soleil !"

Un air de vacances flotte presque sur la préfecture des Landes. Pas question pour les Montois, qui se sont installés pour manger ou boire un café, de se mettre à l'ombre, même si leur peau commence à rougir : "Il y a du soleil, on va pas se mettre à l'ombre... Autant en profiter ! Peut-être demain ou après-demain si ça continue, mais pas aujourd'hui en tout cas ! On va en profiter encore et encore !"